Le cinque volte in cui era stato già tratto in arresto – tre delle quali per stalking – evidentemente non sono bastate: domenica, infatti, per un uomo di 50 anni di Forlì si sono per la sesta volta chiuse le manette ai polsi con le accuse di violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato colto in flagrante due giorni fa dai militari della compagnia di Cervia Milano Marittima mentre da una cabina telefonica di Cervia effettuava telefonate anonime, dal tono minatorio e offensivo.

Lo stalker era arrivato a telefonare anche ai carabinieri la sera dell'otto marzo rivolgendo insulti verso il comandante di Milano Marittima. I militari avevano subito identificato la sua voce e domenica mattina, ricevendo altre chiamate simili, hanno incaricati diverse pattuglie che hanno sorpreso il sospettato alla cornetta. L'uomo ha tentato una breve fuga tra i negozi e una colluttazione. Nel tentativo di divincolarsi il cinquantenne ha fatto cadere di schiena uno dei carabinieri, che ha riportato lesioni di media gravità.

Lo stalker risulta è inoltre indagato per una serie di danneggiamenti alle auto private dei carabinieri di Milano Marittima, Cervia e Savignano sul Rubicone (Cesena). Sono otto, dallo scorso settembre, i militari che hanno collegato al cinquantenne gli squarci trovati agli pneumatici delle loro auto private, vicenda sulla quale la Procura ha aperto un fascicolo. In passato le cronache si erano occupate di lui a seguito di vicende altrettanto rocambolesche: nel maggio di tre anni fa, dopo aver picchiato i genitori, si arrampicò sul tetto della sua casa forlivese di Pievequinta tenendo in scacco per ore carabinieri e due magistrati, e chiedendo come se fosse in un film d’azione un'automobile pronta con motore acceso per fuggire. Poi, proprio un anno fa, si invaghì a tal punto di una prostituta da essere arrestato per stalking.