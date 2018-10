Rischio microbiologico per salmonella spp. Questa è la ragione che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto della salsiccia sfusa stagionata per la presenza di Salmonella spp, riscontrata in alcuni campioni. L'insaccato richiamato è quelle con il numero di lotto 29/2018, con termine di scadenza minima del 15/10/2018. Le salsicce sono state prodotte dall’azienda Macelleria Partenzi di Partenzi Francesco, nello stabilimento di viale Trento e Trieste, 92 a Spoleto (PG). A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto, e solo quello del lotto citato, di non consumarlo.

Ieri, tre ottobre, il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito un comunicato con il richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte Bauli per rischio microbiologico. Come si legge nella nota del dicastero, nel prodotto in questione è stata rilevata la presenza di Salmonella spp. Le merendine Bauli interessate – si leggeva ancora nell’avviso diffuso nella sezione del sito del ministero riservata ai richiami di prodotti alimentari – sono vendute in confezioni da 300 grammi (6×50 grammi), con il numero di lotto LA8312BR e il termine minimo di conservazione 30/11/2018. I croissant richiamati per rischio microbiologico sono stati prodotti da Bauli Spa nello stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona.