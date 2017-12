Quando ha perso il suo anello di diamanti, dal valore inestimabile, non avrebbe mai immaginato non solo di riaverlo, ma che a riconsegnarglielo sarebbe stato un senzatetto. E' successo mercoledì scorso a Nanaimo, città del Canada, situata sull'Isola di Vancouver, nella provincia della Columbia Britannica, dove una donna dovrà ringraziare per tutta la vita un uomo senza fissa dimora se riuscirà a trascorrere un Natale felice. Gajek, questo il nome della proprietaria del gioiello, ricevuto in dono dai figli, si trovava nel parcheggio dell'ospedale in cui lavora come infermiera, mentre aspettava una sua amica con la quale andare a cena, quando si è avvicinata ad un giovane, in evidente stato di confusione.

Dopo avergli chiesto se avesse bisogno di qualcosa, il ragazzo le ha sottratto il portafogli, nel quale era conservato un anello in oro da 14 carati tempestato di pietre preziose. A quel punto tutta la comunità locale di senzatetto si è mobilitata alla ricerca del prezioso oggetto perduto. In particolare, dopo aver letto della notizia sul quotidiano locale CHEK News, uno di loro, Raymond Ahlstrom, ha deciso di impegnarsi in maniera decisa per ritrovare il gioiello di Gajek. Così, dopo aver fatto qualche domanda ai suoi amici che vivono in strada, è riuscito a rintracciare il ladro e a recuperare il diamante.

E' stato il giornalista del quotidiano che aveva lanciato la notizia dello smarrimento a contattare la donna per dirle del ritrovamento dell'anello. "Non potevo crederci – ha detto Gajek -. Per me questo gioiello significa molto, me l'hanno regalato i miei figli con i loro risparmi per ringraziarmi del fatto che fossi per loro una buona madre". Ma la soddisfazione è stata anche del senzatetto eroe: "Amo il Natale e l'ho fatto affinché questa famiglia potesse trascorrere al meglio le feste", ha commentato.