Perde l'anello in strada, lo ritrova grazie ad un annuncio su Facebook. È l'avventura a lieto fine vissuta da Carmela Radogna, la proprietaria di una veretta di oro bianco con cinque brillantini, che lunedì 12 febbraio era stata smarrita nel centro di Casamassima, comune a sud di Bari. La donna deve ringraziare in particolare una coppia di Turi che ha letto la sua denuncia pubblicata sul suo profilo Facebook, e poi rilanciata da ‘Amo Casamassima’, un gruppo pubblico che sul social network blu conta circa 12mila iscritti. "Un appello, una cortesia chiedo ai miei compaesani e amici. Stamattina lungo il tragitto che porta dal bar Tommy a piazza Aldo Moro mi si è sfilata dal dito una veretta", così ha scritto Radogna sul social network. Quindi l'appello: "Spero che chi l'abbia trovato possa mettersi in contatto con me. Da parte mia, credetemi, ci sarà riconoscenza.

I fatti – Nella giornata di lunedì, la signora perde l'anello. Un prezioso di grande valore affettivo, oltre che economico. Prova a cerca nella zona fra corso Umberto I e i dintorni di piazza Aldo Moro, nel cuore del piccolo centro pugliese. Ma è inutile. Così apre Facebook e pubblica un appello per ritrovarlo, con il suo numero di cellulare. Un gesto dettato probabilmente anche dalla disperazione del momento, ma che invece si rivela decisivo. Eppure dopo un po’ il suo telefono squilla. Dall'altra parte c'è una coppia di Turi. Il marito ha ritrovato l'anello casualmente mentre si trovava a Casamassima, e mentre i due si erano già attivati per rintracciarne il proprietario, si erano imbattuti proprio in quel messaggio sul social network. Ringrazio Amo Casamassima per la collaborazione – scrive la signora sul post di Facebook – , siete grandi, e in modo particolare l’umanità del signore che ha trovato il mio anello e si è messo in contatto con me”.