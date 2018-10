Per tutta la sua vita ha sempre avuto in casa cani e frequentato altri animali domestici così quando ha iniziato a sentirsi male con la febbre alta e dolore a gambe e braccia, mai avrebbe pensato di essere stato colpito da una terribile infezione trasmessa proprio da cani e gatti e che alla fine gli è costata la perdita di tutti e quattro gli arti. È la terribile storia di Greg Manteufel, 48enne statunitense del Wisconsin, che da quel momento ha subito almeno 10 interventi chirurgici durante i quali i medici gli hanno dovuto amputare parti di ciascuno dei suoi arti a causa della circolazione sanguigna bloccata dall'infezione. L'uomo ha iniziato a sentirsi male nel giugno scorso ma inizialmente non si capiva bene perché. Quando le sue condizioni sono peggiorate, è stato portato in ospedale dove i medici hanno scoperto che aveva contratto una rara infezione del sangue causata da batteri capnocytophaga che si trovano comunemente nella saliva di cani e gatti, ma che raramente portano a simili conseguenze negli umani .

"Non riuscivo a crederci, sono stato intorno ai cani per tutta la vita. È difficile da accettare" ha dichiarato Manteufel ai giornalisti dopo le sue dimissioni dal Medical College of Wisconsin a Milwaukee. L'uomo usava baciare sempre il suo cane ma al momento è impossibile sapere se se è stato il suo animale domestico o un altro cane a trasmettergli l'infezione. L'orribile prova però non ha cambiato il suo amore per gli animali. Sua moglie infatti ha rivelato che una delle prime cose che suo marito ha fatto quando è tornato a casa è stato sedersi accanto al cane per guardare la partita in tv. Manteufel ha ancora molta strada da fare verso la guarigione ma è intenzionato fermamente a percorrerla tutta "La prima cosa è quella di camminare e guidare di nuovo con le protesi così posso riprendere la mia vita" ha concluso il 48enne.