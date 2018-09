“Una storia incredibile e molto emozionante”: inizia così il post su Facebook di Sandro Di Remigio, che tramite il social network ha raccontato cosa è accaduto di recente alla mamma Adina, una donna che pochi giorni fa ha compiuto novantuno anni. Una storia che inizia molti anni fa, nella primavera del 1955, quando sua madre e il papà Dino lavoravano in un terreno adiacente alla chiesetta di Sant'Anna, a Montone, piccola frazione di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo. Papà Dino andava per i campi a portare le mucche al pascolo.“In quel periodo si viveva di agricoltura, le mucche erano importanti per l'aratura e per il trasporto dei carri”, si legge nel post su Facebook. Una sera, mentre tornava verso casa, l’uomo si accorse che non aveva più la fede nuziale. Iniziò a cercarla agitato, quella sera stessa e nei giorni e mesi successivi, ma purtroppo l'anello era andato perso. “In quel periodo era realmente una grossa perdita, non solo per il valore economico, ma soprattutto per quello affettivo”, scrive ancora Sandro su Facebook spiegando che, mesi dopo, la mamma con tanti sacrifici e anche con la richiesta di un prestito ha regalato per Natale una nuova fede nuziale al marito. “Ci fu persino un piccolo litigio perché mio padre non voleva spendere tutti quei soldi, ma vissero sempre felici e contenti”, spiega ancora l’uomo su Facebook.

Nel 1978 poi papà Dino è scomparso e la mamma ha sempre conservato, molto gelosamente, quella seconda fede nuziale regalata al marito. Fino a due giorni fa, quando a casa Di Remigio è arrivata una telefonata assolutamente inaspettata. Italo e Maria, alcuni amici di famiglia che anni fa hanno costruito la loro casa in quel pezzo di terreno un tempo frequentato da Dino e Adina, hanno ritrovato la fede del signor Dino ancora intatta e con le iniziali perfettamente leggibili. “Mia madre scoppia a piangere, emozionatissima, una gioia incredibile”, si legge nel post. Dopo ben 63 anni, il terreno ha restituito quella fede nuziale tanto importante per la coppia. “Grazie Italo e Maria, ci avete regalato una grande gioia che ci piace condividere con tutti”, conclude il post del figlio di Adina.