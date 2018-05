Dramma nella città di Kalyan, vicino a Mumbai, in India, dove un bimbo di appena sei mesi è morto dopo essere precipitato dal balcone perché la madre ha perso l’equilibro. Secondo quanto si legge sul Sun, la donna di 23 anni, Femida Shaikh, era appena stata alla celebrazione di un matrimonio nella cittadina indiana. Per l’occasione si era vestita in modo elegante ed aveva indossato anche un paio di scarpe col tacco estremamente alte. Col sennò di poi è apparso chiaro che non era l’abitudine di farlo e quindi non era abituata a reggersi sulle punte.

La giovane sarebbe quindi salita sul balcone tenendo in braccio il figlioletto di soli 6 mesi, Mohammed, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio lasciando cadere il piccolo dal balcone nel tentativo di non cadere lei stessa a terra. Il bimbo avrebbe fatto un volo di almeno 4/5 mesi dal momento che il balcone dal quale è precipitato si trova al secondo piano di un palazzo; per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediatamente soccorso da alcuni parenti che hanno visto la scena, come riporta anche il giornale inglese Mirror. L’ambulanza coi paramedici ha soccorso il neonato che aveva un grave trauma alla spina dorsale ma il piccolo paziente è morto prima di arrivare in ospedale. Le autorità hanno considerato il caso un incidente. L'ispettore di polizia Vijay Khedekar ha detto a Mid Day News: "Abbiamo immediatamente raggiunto il punto dopo l'incidente e portato il bambino in ospedale, dove è stato dichiarato morto. La donna e i suoi parenti ci hanno spiegato cosa era accaduto. Abbiamo registrato un rapporto di morte accidentale e abbiamo consegnato il corpo alla famiglia".