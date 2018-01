Un anno e mezzo di reclusione senza sospensione condizionale della pena. Questa la condanna nei confronti di Mohamed Hanzouti, 38enne di origine tunisina, ma residente a Perugia: l’uomo avrebbe preso a calci e pugni la fidanzata 22enne, dopo averla immobilizzata sul letto, per poi uscire di casa lasciandola lì, quasi esanime per le botte che le aveva dato. Come ricorda La Nazione, la terribile violenza, per cui l’uomo ha patteggiato, era avvenuta lo scorso agosto: secondo le ricostruzioni, era stato il titolare di un residence nella zona di Madonna Alta a dare l’allarme dopo essersi trovato di fronte una ragazza mezza nuda, stravolte e impaurite, con le mani ancora legate dietro la schiena, che cercava disperatamente di attirare l’attenzione per farsi aprire.

Dopo l’arrivo degli agenti, la 22enne aveva raccontato tutto: la sera prima aveva dormito a casa del compagno, al mattino erano andati a fare colazione al bar ma, al ritorno a casa, lui si era reso conto di non avere più il portafogli e aveva attribuito a lei questa responsabilità. Quindi aveva iniziato a colpirla con pugni, schiaffi, calci, per poi sbatterle la testa più volte sul pavimento e minacciarla di morte con un coltellino alla gola. “Voleva uccidermi” avrebbe ammesso la giovane. . Stremata dal pestaggio subito, la giovane aveva finto di ammettere di aver preso il portafogli e di averlo lasciato cadere fuori dal bar. Così il 38enne era uscito per controllare, non prima però di legarla mani e piedi al letto. La ragazza però era riuscita a liberarsi per poi arrivare al residence. Il fidanzato era stato arrestato poco dopo e, da allora, non è mai uscito di prigione. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per altri episodi violenti (tra cui una rissa provocata, con tanto di accoltellamento, alla stazione di Perugia).