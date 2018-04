Ha strangolato una 20enne incinta di 20 anni e le strappato il suo bambino dal grembo dopo aver scoperto di aver perso il proprio figlio per un aborto spontaneo. Una vera e proprio storia dell’orrore quella che arriva dal Messico. Secondo il racconto degli inquirenti, Cinthia Fatima ha attirato Jessica Gabriela nella sua casa di Tampico, nello stato di Tamaulipas, prima di ucciderla. È stata poi arrestata insieme a suo marito Omar Erique, che non era a conoscenza dell’aborto, dopo che il corpo della giovane è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella loro casa.

Stando alle ricostruzioni, Jessica avrebbe fatto la conoscenza di Cinthia Fatima sui social network ed è andata a incontrarla dopo aver ricevuto dei vestiti per bambini dalla donna. Qualche giorno dopo, la sua famiglia ha comunicato la scomparsa della 20enne. Le autorità sono state allertate su un possibile collegamento dopo che una donna, che sosteneva di essere la sorella di Fatima, si è presentata in un ospedale con un bambino morto. Secondo i giornali locali, avrebbe riferito ai medici che la sorella aveva recentemente partorito a casa, ma altri hanno poi smentito questa versione affermando che aveva perso il bambino mesi prima, non rivelando a nessuno dell'aborto. A quel punto, stando alle ricostruzioni degli investigatori, Fatima avrebbe contattato diverse donne incinte sui social network per cercare di ucciderle e rubare i loro bambini non ancora nati.

Portando poi il feto ai medici e rivendicandolo come suo, sperava di convincere il marito del fatto che non avesse perso il proprio figlio mesi prima. I pubblici ministeri della Procura Generale locale hanno ora avviato un‘indagine sullo scioccante fatto di cronaca. Fatima viveva con i suoi tre figli e il marito. Le circostanze sul come sia riuscita a strappare via il nascituro dal grembo della madre morta sono ancora poco chiare.