Tragedia in montagna nel pomeriggio di martedì lungo una pista di sci a Folgarida, nel Trentino occidentale. Un uomo che stava affrontando un discesa su una pista della nota località turistica ha improvvisamente perso il controllo degli sci e, per cause ancora da accertare è andato a sbattere violentemente contro un albero del vicino bosco. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. La vittima è il 32enne Fabrizio Aspromonte, originario di Tricase, nel Leccese, ma residente a Rimini dove insegnava presso l'Istituto Alberghiero Malatesta.

Per lui inutili i soccorsi sanitari sul posto e l'intervento dell'elicottero di Trentino Emergenza, allertato per il trasporto veloce in ospedale. Dopo l'allarme lanciato da un altro sciatore che ha assistito all'intera scena, sul posto erano accorsi gli addetti alla sicurezza delle pista e successivamente i sanitari che hanno operato con l'elimedica. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo ma purtroppo per Fabrizio Aspromonte non c'è stato nulla da fare e hanno dovuto dichiararne la morte sul posto. Il corpo del docente 32enne è stato portato all'obitorio di Dimaro, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul caso è stata avviata una indagine da parte dei carabinieri di Cles che hanno raccolto diverse testimonianze per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il professore di geografia era arrivato in Trentino lunedì con alcuni amici e parenti pugliesi per trascorrere una settimana bianca sulla neve e pare stesse affrontando una pista "nera" quando è avvenuta la tragedia, intorno alle 15.30 del pomeriggio di martedì.