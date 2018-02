Ha improvvisamente perso il controllo della sua automobile probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e si è schiantata: così ha perso la vita la 53enne Anna Petenò. La tragedia si è consumata ieri intorno alle 15 e 30 a Maerne, in Veneto, in prossimità di un incrocio pericoloso di cui da tempo i residenti della zona chiedono la messa in sicurezza. Per ragioni al vaglio del reparto di pronto intervento della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, una cui pattuglia è arrivata pochi minuti dopo sul luogo dello schianto chiamando subito i soccorsi, una delle due automobili coinvolte ha invaso la corsia opposta, e verosimilmente è stata proprio la Volkswagen Lupo condotta dalla vittima, che aveva appena superato il cavalcavia e stava procedendo verso Salzano.

Lo schianto con una Bmw guidata da un 31enne di Mirano, A. M., che proprio in quel momento sopraggiungeva in direzione Olmo, è stato molto violento: le due auto sono andate distrutte. Le condizioni della conducente dell'utilitaria si sono rivelate subito critiche agli stessi agenti che l'hanno soccorsa, e che l'hanno trovata riversa nell'abitacolo già priva di sensi, mentre l'altro automobilista, sia pur gravemente ferito anche lui, per fortuna non è in pericolo. Sul posto sono accorse due ambulanze del Suem di Mirano che hanno trasportato i feriti all'ospedale Angelo. I dottori hanno fatto l'impossibile per salvare Anna Petenò, ma i numerosi traumi riportati erano troppo gravi ed estesi e alle 18 la donna è deceduta. Gli agenti, guidati dall'ufficiale Alberto Busolin, hanno posto sotto sequestro i mezzi e avvisato e inviato la notizia di reato al Pm di turno.