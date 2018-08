Cosa non si farebbe per salvare la vita a un padre malato? Dawn Muhammad ha accettato di donare un rene a suo papà, un uomo costretto a sottoporsi a dialisi due volte alla settimana per poter sopravvivere. Ma per poter donare l'organo la ragazza ha dovuto sostenere una dieta intensissima: era infatti troppo pesante per poter essere sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico che avrebbe potuto mettere a repentaglio anche la sua vita.

Per questo, tenendo la sua famiglia all'oscuro di tutto, si è recata da un nutrizionista, ha radicalmente cambiato le sue abitudini alimentari e assunto anche un allenatore che la seguisse nella pratica sportiva. In appena 16 mesi è riuscita a perdere ben 32 chili e il 2 luglio scorso ha ricevuto la chiamata dal Piedmont Fayette Hospital nella zona di Atlanta, in Georgia. Quel giorno i medici le hanno comunicato quello che sperava: era abbastanza "in forma" per poter fare la donazione. "Sono molto felice di poter aiutare mio padre e diventare una donatrice vivente" ha spiegato la donna a Fox5, ricordando il momento della telefonata da parte dell'ospedale. "Ero al lavoro e ho ricevuto la telefonata che attendevo da tempo. Mi hanno detto che ero perfetta, che si poteva procedere".

Il trapianto di rene verrà effettuato il 31 agosto. A Lucious Daniels, 74 anni, era stata diagnosticata un’insufficienza renale al molto grave due anni fa. "Dovevo per forza sottopormi a dialisi se volevo sopravvivere, non avevo scelta".