"Mamma perché i bulli amano prendere di mira le persone?", è la straziante domanda che un ragazzino statunitense rivolge alla madre, raccontando in lacrime di essere stato vittima di bullismo a scuola. La scena è stata ripresa in un video dalla donna che poi ha deciso di pubblicarlo su Facebook per rilanciare la campagna contro gli atti di bullismo tra i più piccoli. Il filmato infine è stato rilanciato più e più volte fino a diventare virale online con condivisioni anche su altri social. Nel video il giovane Keaton Jones spiega che i ragazzi prepotenti lo chiamano "brutto" e lo prendono il giro per il suo naso ma sono arrivati anche a denudarlo e versargli del latte addosso davanti a tutti.

"Solo per curiosità, perché fanno i prepotenti? A che scopo farlo? Perché si divertono a prendere in giro persone innocenti e a trovare un modo per essere cattivi con loro? Non è OK", dice il ragazzo alla madre cercando in qualche modo un motivo valido ai soprusi subiti. "Per la cronaca, Keaton mi ha chiesto di fare il video dopo che son dovuta andare a riprenderlo di nuovo a scuola perché aveva paura di andare a pranzo" ha raccontato la madre Kimberley jones. "Lo fanno anche ad altre persone ma non so perché" le dice il ragazzino nel filmato, ripetendo "non va bene". "Le persone che sono diverse non devono essere criticate per questo, non è colpa loro", conclude Keaton.