Amazon, la più grande piattaforma di e-commerce al mondo, è presente in Italia da ormai quasi nove anni, un periodo in cui, secondo la country manager Mariangela Marseglia, l'azienda avrebbe investito nel nostro paese oltre un miliardo e mezzo di euro, creando circa 5500 posti di lavoro. Una dinamica in crescita continua: infatti, solo nel 2018 sono stati inaugurati cinque nuovi siti nella penisola, tra centri di smistamento e depositi di distribuzione.

Pochi giorni fa è stato aperto ufficialmente un nuovo magazzino di smistamento a Verona. Qualche settimana prima, Amazon aveva annunciato l'apertura di un deposito ad Arzano, in provincia di Napoli, un sito di circa 13mila metri quadrati in cui si prevedono almeno 180 assunzioni fra impiegati ed autisti che si occuperanno delle consegne. Il centro sarebbe il primo grande investimento della società nel Meridione. Non solo sarà un'opportunità economica non indifferente per le compagnie di consegna locali, che potranno quindi contare sul colosso americano per espandere e rafforzare il proprio sistema di spedizioni, ma rappresenterà anche un'occasione per migliorare le reti di trasporto locali.

Il gigante dell'e-commerce, proprietà del multimiliardario americano Jeff Bezos, sarebbe anche pronto alla costruzione del più grande centro in Italia di distribuzione. Il progetto sarà realizzato nella posizione strategica di Colleferro, poco distante da Roma, utilizzando un'area di oltre cento ettari. Secondo i piani, si potrebbero creare posti di lavoro per oltre 200 persone, che nel giro di tre anni sarebbero in grado di diventare addirittura duemila. Il Sole 24 Ore documenta inoltre di diversi altri poli che sarebbero in costruzione, tra cui quello di Castelguglielmo in provincia di Rovigo, e quello di Santarcangelo di Romagna, vicino a Modena.

Ma perché Amazon starebbe investendo tanto in Italia? Secondo la manager Marseglia la presenza sempre più importante della società in Italia sarebbe dovuta alla necessità di "seguire la crescita del mercato locale e della penetrazione del digitale". In altre parole, il mercato italiano rappresenta un terreno fertile per l'espansione dell'e-commerce in quanto rimane ancora un paese in via di sviluppo in termini digitali. Offre quindi un margine di crescita estremamente elevato. Secondo il report di Casaleggio Associati riguardo all'e-commerce italiano dell'ultimo anno, il 2018 ha visto vendite online per 41,5 miliardi di euro, un 18% in più rispetto al 2017.

Secondo il Senior Vice President International Retail di origini italiane, Russell Grandinetti, la grande richiesta di Made in Italy nel mondo sarà il fattore che determinerà il successo di Amazon in suolo italiano: "Nel 2017 abbiamo contribuito a far esportare 350 milioni di euro di prodotti made in Italy alle 10mila imprese italiane che già usano la nostra logistica, erano la metà due anni prima, se la crescita continuerà a questi ritmi entro il 2020 potremmo potenzialmente arrivare a 1 miliardo di esportazioni di beni italiani".