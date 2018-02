Il dirigente scolastico di una scuola in Valle d’Aosta ha denunciato di essere stato minacciato e aggredito dal marito di un’insegnante. “Prega Dio che io non ti incontri per strada perché altrimenti ti stendo”, una delle minacce che Mario Andolfi – è il preside sessantaquattrenne della Monte Emilius 3 di Charvensod ad aver denunciato l’episodio – avrebbe ricevuto da quell’uomo, un medico all’ospedale di Aosta che si sarebbe presentato a scuola e lo avrebbe preso a schiaffi. L’episodio risale a mercoledì scorso. Secondo il racconto del preside, l'aggressore si è presentato in mattinata nel suo ufficio e lo ha accusato di aver umiliato la moglie, insegnante in quella scuola. Andolfi, dopo aver ricevuto schiaffi e insulti, ha chiamato il 112 e a quel punto l’aggressore è andato via. Il preside, dopo l’episodio, ha deciso di querelare l'aggressore e ha fatto anche una segnalazione all'Ordine dei medici e all'Ausl VdA.

La discussione con l'insegnante – Ma perché il marito dell’insegnante ha aggredito il dirigente scolastico? La causa scatenante dell’episodio di violenza sembra riguardare un fatto avvenuto a scuola qualche giorno prima. Andolfi ha raccontato che aveva parlato con la maestra riguardo la possibilità di portare il bambino di un anno al Collegio docenti. Lei non avrebbe avuto a chi lasciarlo ma il preside le avrebbe risposto che l'incontro era già stato fissato a settembre e che quindi non erano suoi problemi. Per il dirigente scolastico l’insegnante non avrebbe potuto portare il piccolo a scuola ma lei si è presentata comunque col figlio. A quel punto lui ha fatto presente che il suo comportamento sarebbe stato oggetto di un provvedimento disciplinare perché non aveva rispettato le regole. Due giorni dopo a scuola si è presentato il marito che, sempre secondo il racconto del preside, non lo avrebbe neppure fatto parlare prima di aggredirlo e insultarlo. Adesso i carabinieri stanno procedendo agli accertamenti del caso.