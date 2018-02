Un paio di giorni fa la polizia di Alfreton, una cittadina della contea del Derbyshire, in Inghilterra, ha postato una fotografia sui social media per far riferimento a una situazione che alcuni agenti avevano dovuto affrontare. Gli agenti, a quanto pare, stavano cercando una donna che non si era presentata in tribunale e per avere sue notizie si erano presentati a casa sua. E lì, nonostante il tentativo della donna, la polizia non ha dovuto impegnarsi molto per rintracciarla. Come si vede nella divertente foto apparsa su Twitter, infatti, per sfuggire agli agenti la donna aveva ben pensato di coprirsi, ma lo ha fatto solo in parte. Ha usato un cesto della biancheria per nascondersi la testa probabilmente pensando di “mimetizzarsi” e passare inosservata.

Arrestata dalla polizia – Inutile dire che gli agenti intervenuti sul posto non ci hanno messo molto a trovare la donna nascosta nel bagno. “Ha cercato di nascondersi quando ci ha visti arrivare – si legge nella didascalia postata dalla polizia di Alfreton – ma non è stata molto brava”. Come riportato dai media britannici, quando la donna ha capito di essere stata scoperta ha anche promesso alla polizia che si sarebbe presentata in tribunale il lunedì, ma ovviamente gli agenti l'hanno arrestata subito.