Quando un passante ha notato quell'animale sulla riva di un piccolo torrente non credeva ai suoi occhi: qualcuno aveva avuto la forza di legargli stretto le zampe anteriori e posteriori, appesantendolo poi con una grossa roccia al collo prima di gettarlo in acqua per disfarsene. Stiamo parlando di un piccolo cane, un esemplare di spaniel ritrovato nelle scorse ore a Falkirk, cittadina della Scozia a metà strada tra Edimburgo e Glasgow. Il cane, di colore bianco e nero, giaceva completamente fradicio sulla riva del torrente quando il passante lo ha notato e raccolto per portarlo immediatamente da un veterinario.

Il tentativo però è risultato vano visto che il veterinario ha potuto solo constatarne il decesso. Visto il trattamento riservato è certo che qualcuno voleva disfarsi dell'animale ma comunque non si capiscono i motivi di un accanimento così brutale. Del caso si stano occupando le autorità locali che hanno lanciato un appello pubblico per chiedere informazioni ai cittadini. "Non siamo stati in grado di determinare se il cane fosse morto prima di essere immerso nell'acqua e chiediamo a chiunque abbia notato qualcosa di sospetto, o riconosca il cane, di mettersi in contatto con il nostro servizio di assistenza agli animali in assoluta riservatezza" ha spiegato un ispettore scozzese dell'SPCA, aggiungendo: "Se a qualcuno nella zona manca un cane che risponde a questa descrizione, li esortiamo a mettersi in contatto con noi".