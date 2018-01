A causa di gravi problemi economici della sua famiglia, ha vissuto fin dalla tenera età tra rifugi di senza tetto in varie città del Paese, per questo quando nelle scorse settimane, a 8 anni, ha visto per la prima volta un letto tutto suo in una casa messa a loro disposizione è scoppiato in lacrime facendo commuovere tutti. È la storia del piccolo Daeyrs, un bambino statunitense originario di Detroit, nello stato del Michigan, in Usa, senzatetto per la maggior parte della sua giovane vita insieme a sua madre Dionna dopo che la donna ha perso il lavoro e la casa dove vivevano alcuni anni fa.

Sono stati anni durissimi per mamma e figlio, poi in loro soccorso sono arrivati i servizi sociali che infine gli hanno assegnato una casa, un alloggio statale. Purtroppo però loro non avevano granché per arredarla, solo un paio di sedie, un materasso gonfiabile e dei sacchi a pelo, e così hanno dormito sul pavimento per settimane fino a quando un'organizzazione di beneficenza locale chiamata "Humble Home" si è messa al loro servizio, arredando completamente la casa con mobili usati ma ancora in buone condizioni e fornendo finalmente al piccolo un vero letto e una stanzetta tutta sua.