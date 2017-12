Il Ministero della Salute ha ritirato un altro prodotto per la presunta contaminazione da salmonella. Si tratta del Pepe nero a marchio Cucina e Sapori. L’avviso di richiamo è apparso sul sito ufficiale del dicastero che ha subito lanciato l’allarme. Nello specifico si tratta del prodotto con data di scadenza 10 Ottobre 2020 del lotto EU17823 distribuito dall’azienda Verka Sas, nello stabilimento di Arbizzano. Il luogo di produzione, invece, è il Comune di Negrar, in provincia di Verona. Chiunque abbia acquistato questo prodotto può riportatelo al negozio o comunque non deve consumarlo. Il Ministero, inoltre, ha puntualizzato che il pepe presumibilmente contaminato è stato venduto in confezioni da 35 grammi contenenti pepe nero macinato.

La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto nei soggetti più deboli (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario). I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni. Gli alimenti contaminati rappresentano uno dei veicoli più importanti di diffusione dell’infezione nell’uomo. Il cibo contaminato non presenta alcuna alterazione delle caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore, consistenza). La contaminazione degli alimenti può avvenire al momento della loro produzione, durante la preparazione, oppure dopo la cottura a causa di una manipolazione non corretta degli alimenti.