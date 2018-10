Allarme al Pentagono, sede del dipartimento alla Difesa degli Stati Uniti, dove sono stati spediti due plichi che conterrebbero tracce di ricina, una sostanza altamente tossica spesso utilizzata per compiere attentati terroristici. Ulteriori indagini ed analisi sono ancora in corso. Le due buste – riferisce i Dipartimento della difesa – erano destinate al segretario alla difesa, James Mattis, e all'ammiraglio John Richardson, numero uno della US Navy, la marina americana.

I pacchi sono risultati positivi al test della ricina, che se assunta in una dose maggiore ai 0,2 milligrammi può essere letale per l'uomo. Il materiale sospetto è stato fermato all'ufficio postale che si trova in un edificio separato rispetto a quello del Pentagono vero e proprio. L'FBI sta ora conducendo le indagini del caso e sono in corso altri esami.

Cosa è la ricina

La ricina è una sostanza tossica potenzialmente letale, estratta dalla pellicola interna del rivestimento del seme del ricino. La tossina è un derivato pericolosissimo del seme della pianta impiegata per fini ornamentali per le sue foglie palmate e i fiori di colore acceso; altri derivati non sono pericolosi, il più noto dei quali – l'olio di ricino – viene usato come purgante. La ricina può causare la morte per asfissia se entra in contatto con l'ugola e l'apparato respiratorio, causando un gonfiore fino a portare al soffocamento. Qualora venga ingerita, la sostanza provoca sintomi che vanno dai crampi allo stomaco, al vomito e alla dissenteria fino a portare alla morte.