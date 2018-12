Tragedia della disperazione nel giorno di Santo Stefano in una casa di riposo nel Trevigiano. Come faceva ormai da anni, Ernesto Lorenzon, un uomo di 79 anni è andato a trovare la moglie ricoverata alla Fondazione Casa per Anziani di Pieve di Soligo. Ogni giorno la vedeva consumare dal morbo di Alzheimer che l'aveva colpita alcuni anni fa. Ma la mattina del 26 dicembre, dopo averla baciata e abbracciata ha deciso che non avrebbe più retto a quello strazio. Si è gettato dal secondo piano nella tromba delle scale della casa di riposo. Per il 79enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Sul posto, oltre ai medici del Suem 118 che hanno constatato il decesso dell'anziano, sono giunti i carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori Lorenzon si sarebbe volontariamente gettato nel vuoto per togliersi la vita: da tempo il pensionato soffriva di una forte crisi depressiva legate proprio alla malattia della moglie. Quella donna che aveva amato per tanti anni, ma che negli ultimi non riconosceva più i suoi cari a causa di quella demenza progressiva e inarrestabili, che pesa sui malati ma anche, e terribilmente, sui familiari. A suffragare questa ipotesi anche la Procura di Treviso che indaga sulla vicenda.