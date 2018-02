È stato riconosciuto colpevole di due accuse per oltraggio alla pubblica decenza e bandito da ogni fattoria nel Regno Unito dopo essere stato sorpreso a masturbarsi con una mano affondata completamente dentro una mucca. Secondo quanto ricostruito dal magistrato di Uxbridge l’80enne John Curno avrebbe aggredito in almeno due occasioni le vacche di un podere a Park Lodge Farm a Uxbridge, nella zona ovest di Londra. La contadina Susan Howie ha detto alla corte che, la prima volta che ha visto Curno nel suo campo, "aveva la mano sinistra che interferiva con la mucca e la destra nelle sue parti basse […] si stava masturbando – potevi vederlo muoversi su e giù, i suoi pantaloni e i suoi boxer erano abbassati”. La seconda volta, ha spiegato la Howie, Curno "aveva tutta la sua mano nella mucca", e quando si è accorto di essere stato scoperto "ha afferrato i suoi pantaloni e i boxer ed è corso via, ma è caduto cercando di saltare la staccionata visto che i suoi pantaloni erano ancora giù quando ha cercato di superarla".

"Ero disgustata", ha continuato la donna "Non abbiamo dato a nessuno il permesso di toccare o interferire con le nostre mucche: potrebbe sembrare strano per voi, ma per noi sono una famiglia, non sono solo animali”. Curno ha negato le accuse, sostenendo di essere andato solo a “visitare una chiesa” vicino alla fattoria una volta alla settimana, perché “mi piace il panorama" ; ma, secondo altri due testimoni oculari, era lì per qualcosa di più di semplici viste. Curno ha già fatto sapere che farà appello contro la sentenza, ​​sostenendo di essere impossibilitato a masturbarsi da almeno tre anni a causa di un farmaco che starebbe assumendo.