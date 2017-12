Hanno improvvisamente trovato il figlio morto nel suo letto alla vigilia di Natale e da quel momento i coniugi Hill, originari del Sunderland, hanno deciso di avviare una vera e propria campagna di sensibilizzazione per prevenire drammi futuri. Dean, morto a 24 anni, sembrava stare benissimo fino allo scorso Natale, quando è stato improvvisamente trovato morto nel letto dai suoi genitori, Sheena e Colin. Gli unici sintomi che il ventiquattrenne aveva manifestato nelle settimane precedenti al decesso erano attribuibili a un banale raffreddore. Purtroppo, però, in realtà il giovane era affetto da una malattia ben più seria. Dean, infatti, che per molte settimane si era rifiutato di farsi visitare da un medico nonostante la tosse insistente fino a quando, pochi giorni prima del decesso, aveva scoperto di essere affetto da una miocardite, un'infiammazione del cuore causata da un virus.

Purtroppo, però, la diagnosi era stata troppo tardiva e il ventiquattrenne nel giro di pochi giorni è stato stroncato dalla malattia. Così, a distanza di un anno da quell'assurda morte, Sheena e Colin hanno deciso di promuovere una campagna informativa per spingere le persone a non sottovalutare mai sintomi, soprattutto se persistenti, anche se considerati banali. "È stato l'anno più lungo della nostra vita e anche il più breve. Non possiamo credere che sia passato tanto tempo da quando è successo", hanno raccontato i due al Daily Mail.

"Ogni giorno ti rendi conto che è passato un anno da quando è andato in ospedale per la prima volta o un anno da quando ha iniziato a sviluppare coaguli di sangue e sembra di rivivere tutto da capo". La malattia che ha ucciso Dean è relativamente rara e, secondo la British Heart Foundation, può essere trattata facilmente se individuata in tempo. "Se hai una forte tosse o un raffreddore persistente e i sintomi non vanno via, vai a chiedere consiglio al medico e insisti per fare altri se pensi che potrebbe esserci qualcosa che non va", è il monito di Sheena. "Ricordo di aver detto a Dean di andare dal medico tantissime volte e sapevo non lo avrebbe fatto perché non era nella sua natura farlo e non gli piaceva mancare dal lavoro. Dean non voleva accettare di essere malato, ma questo atteggiamento può farti del male", ha proseguito Sheena.

"Non credo che credesse di poter essere malato perché era sempre stato perfettamente in salute, ma malattie come questa possono venire a chiunque. In questo periodo dell'anno mi preoccupo particolarmente dei giovani che hanno un agenda piena di impegni. Potrebbero sentirsi male ma continuare a rimandare le visite a qualche altro periodo dell'anno".