Grave incidente in moto durante un allenamento e immediata corsa all'ospedale nel pomeriggio del primo maggio per Bryan Toccaceli, campione sammarinese di motocross, ora ricoverato al Bufalini di Cesena. Nella struttura romagnola il 23enne centauro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di emergenza durante la notte tra martedì e mercoledì per ridurre la frattura alle vertebre e la lesione al midollo spinale diagnosticate dai medici . Secondo gli stessi dottori, l'intervento è perfettamente riuscito e ora Toccaceli respira autonomamente anche se si trova ancora ricoverato i in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

L'incidente nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, quando il motociclista si stava allenando sulla pista da cross della Baldasserona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il motore del mezzo, a causa di un problema meccanico, si sia spento improvvisamente dopo un salto. La moto lo ha così catapultato in avanti e per il 23enne l'impatto con il terreno è stato terribile. Immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso, i medici, dopo i primi accertamenti, gli hanno riscontrato la rottura di due vertebre cervicali che lo hanno costretto a duna operazione immediata nel giorno del suo compleanno. Centinaia i messaggi di auguri e di una pronta guarigione da parte dei tifosi e degli appassionati di motocross sui social.