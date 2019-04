Momenti di paura nella giornata di sabato in un parco divertimenti britannico a Tamworth, nello Staffordshire, in Inghilterra. Le carrozze delle montagne russe infatti si sono improvvisamente bloccate durante la corsa, lasciando decine di passeggeri sospesi nel vuoto a decine di metri di altezza. L'episodio nel parco a tema Drayton Manor dove i malcapitati visitatori hanno dovuto attendere decine di minuti prima di essere evacuati dal personale addetto alla sicurezza dell'attrazione. Fortunatamente l'incidente non ha fatto registrare feriti e le persone a bordo delle montagne russe se la sono cavata solo con un grande spavento.

L'attrazione, una delle principali del parco divertimenti e per questo anche una delle più frequentate, si sarebbe bloccata a un'altezza di circa trenta metri dal suolo durante una delle sue prime corse della giornata. Fortunatamente il punto era provvisto di un corridoio e una scala di sicurezza laterale attraverso al quale poi piano piano sono stati fatti scendere tutti i passeggeri. Le montagne russe di Drayton Manor è un particolare ottovolante dove i passeggeri sono in piedi e possono viaggiare a una velocità di 90 chilometri all'ora e raggiungono un'altezza massima di circa quaranta metri dal suolo. "Questa mattina l'attrazione Shockwave ha subito un'interruzione temporanea mentre veniva sollevate le carrozze e le persone a bordo sono state evacuate. In nessun momento la sicurezza degli ospiti del parco è stata messa in pericolo. Per precauzione anche altre giostre sono state temporaneamente chiuse" hanno spiegato dal parco giochi