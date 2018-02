Pericoloso incidente stradale nella mattinata di domenica sull’autostrada A14, nel territorio comunale di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Un pulmino con a bordo una decina di ragazzi di una società sportiva giovanile di Ancona si è improvvisamente ribaltato in curva, finendo la sua corsa fuori strada, nell'area verde situata a bordo della carreggiata. L'episodio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto poco dopo il casello di Porto San Giorgio, intorno alle 9, in direzione sud. Otto ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono rimasti feriti, di cui almeno quattro in condizioni gravi. Quest'ultimi sono stati ricoverati in codice rosso nella struttura sanitaria di Fermo.

Il minibus coinvolto nello schianto trasportava la giovane formazione di calcetto del Centro Sportivo dell’Università di Ancona che era diretta a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, per una partita. Coinvolti in tutto una decina di persone compreso l'autista del mezzo. Immediato l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Fermo, della Polizia Autostradale e dei sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, della Croce Verde di Fermo e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Alcuni dei ragazzi a bordo sono riusciti a uscire in modo autonomo dal mezzo, mentre per altri è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Fermo, San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche. La maggior parte dei ragazzi è stata medicati nei pronto soccorso, mentre per due di loro sembra ci sia bisogno di un ricovero.