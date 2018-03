Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti nella mattinata di martedì a bordo di un aereo di linea partito dall'Oman e diretto al Cairo, in Egitto. Un passeggero, imbarcato regolarmente a bordo, infatti, all'improvviso ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio urlando "Allah akbar". L'uomo, identificato successivamente col nome di Mohamed Atteya Ashour, fortunatamente non era armato ed è stato bloccato e immobilizzato dal personale di bordo, non senza difficoltà. L'episodio sul volo 931 della compagnia egiziana EgyptAir partito dall'aeroporto di Mascate con 78 passeggeri a bordo e diretto allo scalo della capitale egiziana.

La compagnia aerea ha reso noto in una nota che l'equipaggio "è riuscito a tenere sotto controllo il passeggero che voleva entrare nella cabina di pilotaggio" anche grazie a due uomini della sicurezza che erano a bordo proprio per evitare simili casi. Per fermarlo, il capo-equipaggio si è procurato anche una ferita alla testa, fortunatamente non grave, che è stata medicata dopo il rientro dell'aereo in Oman. Come da procedura, infatti, il volo ha dovuto invertire la rotta e tornare a Mascate, dove l'uomo è stato consegnato alla polizia locale, e solo dopo è potuto ripartire con oltre quattro ore di ritardo.

L'aereo alla fine è atterrato senza altri problemi al Cairo intorno alle 11. Il protagonista del tentativo di intrusione in cabina è stato identificato come un egiziano impiegato come funzionario presso un'Authority locale. Secondo le prime informazioni, l'uomo era in compagnia di altre quattro persone con cui aveva prenotato il volo ma queste non avrebbero partecipato al tentativo di intrusione. Si indaga ora per capire cosa lo abbia spinto al gesto.