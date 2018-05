Momenti di paura nella notte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione di Arezzo. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto un appartamento al primo piano di una palazzina in via Vittorio Veneto scatenando il panico tra i residenti. Dalle casa infatti si è sviluppato un denso e acre fumo nero che ha messo in allarme tutto il quartiere dove in molti sono accorsi in strada e hanno allertato i vigili del fuoco. Il tempestivo intervento dei pompieri però non ha impedito al fumo di intossicare dodici persone tra cui quattro bambini. La maggior parte delle persone colpite viveva nell'abitazione interessata dall'incendio, si tratta di una famiglia pakistana, soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo dal personale del 118 insieme agli altri vicini intossicati tra cui una signora italiana di 74 anni.

La famiglia si era rifugiata su un'ampia terrazza esterna sfuggendo così al fumo e alle sue conseguenze peggiori. e infatti alla fine fortunatamente nessuno di loro si è rivelato grave. La casa dove si sono sprigionate le fiamme invece è stata pesantemente danneggiata negli interni. Distrutta infatti la cucina con tutti gli elettrodomestici da cui potrebbe essersi sprigionato l'incendio. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere ogni focolaio portano all'eterno gli oggetti consumati dal fuoco. Sull'origine esatta delle fiamme son ora in corso gli accertamenti ma da una prima ipotesi è che si sia trattato di un corto circuito scaturito da una presa elettrica .