Paura nei cieli italiani nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile, quando intorno alle 8 tre voli sono stati dirottati in Sicilia a causa della presenza di uno stormo di uccelli che ha impedito la discesa di tre aerei all'aeroporto Fontanarossa di Catania, costringendo i piloti a finire il viaggio al Falcone-Borsellino di Palermo. Si tratta del volo Ryanair in partenza alle 06:50 da Malpensa, del EW7814 di Euro Wings in arrivo da Amburgo, previsto per le 08:46, e di un altro di Volotea (il V71741 ) partito da Verona delle 09:02. In particolare, il primo si sarebbe risollevato in volo proprio mentre stava per toccare terra. Numerosi i disagi ai passeggeri che sono atterrati con un'ora di ritardo rispetto a quanto previsto senza per altro venire informati delle motivazioni della decisione, come hanno dichiarato una volta giunti a destinazione. A quanto pare non sono stati informati della presenza dei volatili ma solo dell'improvviso cambio di aeroporto di atterraggio.

Tutti sono poi riusciti a raggiungere Catania con gli autobus messi a disposizione delle compagnie aeree. Ma non sono mancati i momenti di tensione. "Siamo stati ignorati dall’equipaggio e lasciati all'oscuro di tutto", hanno lamentato diversi passeggeri. "Stamattina qualche ritardo e tre voli dirottati causa presenza di stormo di volatili in prossimità della pista. Ora è tutto rientrato. Ci scusiamo per i disagi. La sicurezza prima di tutto", è stato il messaggio pubblicato su Twitter dall'aeroporto di Catania.