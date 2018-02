Momenti di paura nella mattinata di lunedì in strada a Torino. Una grossa stalattite di ghiaccio infatti si è improvvisamente staccata da un cavalcavia sulla tangenziale del capoluogo piemontese, finendo dritta su una vettura che si trovava a passare in quel momento, danneggiando il parabrezza dell'auto. La tragedia si è sfiorata per un soffio visto che l'uomo al volante del mezzo ha avuto la prontezza di rallentare e tenere la macchina dritta fino a raggiungere un vicina area di sosta dove poi si è fermato e ha allertato i soccorsi. Come racconta il quotidiano La Stampa, l'episodio questa mattina alle 7 tra le uscite di corso Allamano e Sito Interporto sud, nel territorio comunale di Rivoli.

Il conducente dell'auto coinvolta, a parte lo spavento, non ha subito conseguenze dirette ed è rimasto illeso. L'uomo che si stava recando al lavoro in direzione sud però ha doluto richieder l'intervento di un carro attrezzi. Il suo caso ha fatto scattare l'allerta su tutto il tratto della tangenziale torinese dove gli agenti della polizia stradale e i tecnici Ativa si sono messi al lavoro per tutta la giornata per individuare e segnalare altri casi di possibili distacchi di ghiaccio dai cavalcavia. Fortunatamente alla fine non ci sono stati altri incidenti o criticità connesse al gelo a parte alcuni mezzi pesanti che si siano dovuti fermare per problemi tecnici legati alle temperature rigide