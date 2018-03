Tanta paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 marzo, a Perdasdefogu, in provincia di Nuoro, dove un autobus di linea dell'Arts, l'azienda del trasporto pubblico sardo, è stato completamente divorato dalle fiamme. Per fortuna, però, l'incidente, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ha avuto il suo lieto fine: tutti e quattro i passeggeri a bordo e il conducente sono stati tratti in salvo. Quest'ultimo è riuscito ad accorgersi in tempo che qualcosa nella vettura non andava. Così, non appena ha visto le fiamme alzarsi alte, ha accostato ed evacuato il mezzo, prima che fosse troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei e i carabinieri di Jerzu per accertamenti, anche se pare che le cause dell'incendio siano da attribuirsi ad un problema tecnico. Prima del loro arrivo, ancora il conducente si è prodigato per spegnere le fiamme con gli estintori disponibili sul mezzo. Le operazioni di spegnimento sono state concluse dai Vigili intervenuti con due autopompe. Il bus stava percorrendo la tratta tra Perdasdefogu e l'Orientale sarda, che collega la cittadina in provincia di Nuoro con la statale 125. L'allarme è scattato intorno alle 14.50 quando la strada era molto trafficata. Non si sono registrati feriti, la circolazione non ne ha molto risentito, ad eccezione di un po' di traffico, ma l'autobus è andato completamente distrutto.