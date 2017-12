Ancora paura sui treni in Puglia. Alle 14.20 di oggi 19 dicembre un convoglio Atr 200 delle Ferrovie Sud Est sarebbe deragliato in prossimità di Castellana Grotte, sulla linea Bari–Putignano. Stando alle prime ricostruzioni, l'ultima carrozza del treno sarebbe uscita dalle rotaie, perché le traverse hanno ceduto facendo collassare un tratto della linea a binario unico. La direzione dell’azienda dii trasporto società locale parla di “sviamento” per cause incorso di accertamento. Al momento, comunica la società, non si registra alcun ferito fra i viaggiatori e il personale di bordo. I viaggiatori del secondo vagone – quello sviato – sono rimasti a bordo del convoglio senza poter scendere a causa dell'altezza del terrapieno. Fse ha provveduto ad attivare gli autobus sostitutivi sia per oggi che per domani. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti, presenti anche la polizia ferroviaria oltre che il personale della società pugliese.