Forte scossa di terremoto nel sud del Perù, dove alle prime luci di oggi, domenica 14 gennaio, la terra ha tremato per più di un minuto, gettando nel panico la popolazione locale. La magnitudo ha raggiunto quota 7.3 gradi della scala Richter, con epicentro in mare, a sud ovest di Acari, una località del litorale pacifico situata nel dipartimento di Arequipa, a circa 500 km a sud di Lima, e ad una profondità di 12 chilometri. A renderlo noto è stato il United States Geological Survey, che ha sottolineato come "fino ad ora si segnalano danni materiali minori, con crolli in alcune località". Dopo le prime informazioni confuse giunte dal Paese sudamericano, è arrivata la conferma che sarebbero almeno due i morti accertati e decine i feriti. Ma il bilancio è ancora provvisorio e in fase di aggiornamento.

Il Pacific Tsunami Warning Centre ha in un primo momento messo in guardia dal rischio di onde anomale, che avrebbero potuto interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall'epicentro, arrivando fino in Cile. Ma poche ore dopo l'allarme tsunami è stato ritirato. Al momento le autorità sono impegnata nella verifica di eventuali danni a cose o persone.