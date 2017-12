Ore di paura nella notte tra giovedì e venerdì a Maastricht, in Olanda, al confine col Belgio. Alcune persone sono state accoltellate in strada nei pressi di una locale moschea e per alcune ore si è temuto un attacco terroristico. Nella zona sono accorse numerose unità di polizia e ambulanze. A terra gli agenti hanno trovato i cadaveri di due persone, un uomo e una donna, riverse sull'asfalto in una pozza di sangue ad alcuni metri di distanza l'uno dall'altro, mentre diverse altre persone sono rimaste ferite nello stesso episodio. Dopo i primi accertamenti la polizia ha escluso qualsiasi collegamento con il terrorismo parlando di una rissa.

Secondo la polizia gli episodi, avvenuti nell'area occidentale della città, sono stati due ma collegati tra loro. Secondo la ricostruzione del quotidiano Telegraaf, tutto sarebbe nato da una lite avvenuta poco prima nella moschea locale. Un uomo di origine siriana dopo il litigio sarebbe ritornato nella vicina abitazione ma un gruppo di giovani siriani lo avrebbe seguito, chiamato fuori e poi pugnalato. Successivamente lo stesso gruppo si sarebbe spostato a casa della donna, poco lontana, avrebbe suonato il campanello e infine le avrebbe tagliato la gola.

La seconda vittima era moglie dell'uomo già ucciso ma viveva separata. Negli assalti sarebbe nata poi un rissa con bastoni e armi da taglio in cui sarebbero stati presi di mira anche il figlio e la figlia di questa famiglia, feriti gravemente e trasportati in ospedale. Poco dopo la polizia ha arrestato due persone in una moschea tra cui un uomo ancora insanguinato e in possesso di un coltello, sospettato di avere ucciso la donna.