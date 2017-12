Sono state avvertite dalla popolazione le scossa di terremoto che si sono verificata oggi, giorno di Santo Stefano, poco prima dell'ora di pranzo, a Norcia, in Umbria. L’epicentro, come spiega il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato 8 chilometri a sud est della città di San Benedetto, nella frazione di Nottoria, a una profondità di 9,3 chilometri. Tre minuti più tardi è avvenuto un secondo lieve episodio sismico, di magnitudo 2.0, con epicentro a sud est di Norcia. Non si segnalano danni a cose o persone.

“Sì so che c’è stato un piccolo evento – afferma il sindaco della Città, Nicola Alemanno, ai giornali locali-, ma io ero in auto e non l’ho sentito, ma so di persone che lo hanno avvertito benissimo. Non credo ci siano stati danni”. Anche i vigli del fuoco, centrale operativa di Perugia, affermano che non ci sono state telefonate allarmanti.

A L'Aquila riapre Basilica di Collemaggio.

Intanto, a otto anni dal sisma, a L'Aquila ha riaperto la Basilica di Collemaggio dove è stata celebrata la messa di natale. Una celebrazione piuttosto simbolica che, come dicono i cittadini del centro abruzzese, "è un segno di rinascita".