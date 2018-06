Attimi di paura nelle scorse ore nel pieno centro storico di Padova dove un uomo è stato improvvisamente aggredito e accoltellato da due sconosciuti mentre era tranquillamente seduto ai tavolini di un bar della zona affollato di persone. La vittima, immediatamente soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto, è stata trasportata in ospedale dove ora e è ricoverato in condizioni gravissime e con prognosi riservata. Si tratta di un trentaduenne di origine tunisina raggiunto da diversi fendenti alla gola mentre era seduto in uno storico locale di via Zabarella a pochi passi dall’incrocio con via Altinate. L'episodio nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16.30. Secondo il racconto dei presenti raccolto dagli inquirenti, il ferito sarebbe stato avvicinato da due persone, all'apparenza anche loro magrebine, poi un di loro avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito.

L’aggressore si sarebbe scagliato contro il tunisino ferendolo alla gola e alle mani con le quali cercava di ripararsi, prima di scappare verso porta Altinate in compagnia del complice che però sarebbe rimasto più in disparte durante l'accoltellamento. La vittima, che perdeva molto sangue, ha percorso qualche metro prima di accasciarsi in strada, davanti agli occhi atterriti dei passanti che in quel momento erano in tanti in vista della processione di Sant’Antonio. Sul posto insieme all'ambulanza anche gli agenti della Squadra mobile di Padova a cui ora è stato affidato il caso. Sul luogo dell'agguato anche la polizia scientifica per i rilievi che aiuteranno a ricostruire con esattezza la dinamica e a recuperare eventuali prove contro i responsabili. La omento si ipotizza un regolamento di conti visto che la vittima, regolare in Italia, aveva alcuni precedenti per traffico di stupefacenti