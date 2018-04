Paura nel pomeriggio in pieno centro a Padova, intorno alle 16.30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato all'interno del "Bar Fly", che si trova a due passi dall'aula studio di galleria Tito Livio ed è frequentatissimo dagli studenti universitari del Bo. Una nube di fumo nero ha avvolto tutta l’area tra via Roma e la Riviera, rendendo l'aria irrespirabile, e gli studenti che affollavano il locale sono fuggiti in strada per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Dopo circa un'ora la situazione è lentamente tornata alla normalità. Per consentire ai soccorritori di operare nella massima tranquillità è stato bloccato per circa mezz'ora il servizio del tram.

Fortunatamente dalle prime notizie sembra che non vi siano feriti. Una delle dipendenti del bar è stata portata in pronto soccorso per motivi precauzionali, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I pompieri stanno cercando di capire quale sia stata la causa che ha scatenato il rogo. Al momento sembra esclusa l’ipotesi dolosa. A quanto pare l'incendio sarebbe partito dalla cucina dell'esercizio, forse per il malfunzionamento di un elettrodomestico. Non si registrano feriti e sembra esclusa l'ipotesi dolosa.

Ad assistere all’incendio Camilla, dipendente di un negozio in galleria: "Stavo finendo il mio turno di lavoro nelle vicinanze della Galleria Tito Livio quando ho sentito un forte rumore” ha raccontato a Today. “Pensavo fosse caduto qualche scatolone in magazzino, e invece appena uscita all'aperto ho notato un densissimo fumo nero che invadeva tutta la Galleria. Mi sono avvicinata e l'aria era irrespirabile, tanto che i miei vestiti si sono subito impregnati. I pompieri sono immediatamente arrivati e stanno lavorando duramente per spegnere l'incendio" conclude la ragazza.