Ancora Paura in Belgio dove nella tarda serata di martedì un uomo armato di coltello si è scagliato contro i poliziotti che pattugliavano la stazione ferroviaria di Gand-Saint-Pierre, a 50 chilometri da Bruxelles, tentando di colpirli. Gli agenti lo hanno prontamente bloccato , sparando anche alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto e ferito. L'uomo è stato poi soccorso e trasportato in ospedale dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Lo ha precisato la Procura locale, dopo che i media locali avevano diffuso la notizia che l'aggressore era stato ucciso dalla polizia belga.

"L’uomo, che sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale" ha dichiarato infatti la portavoce della procura, An Schoonjans, annunciando che sul caso è stata aperta immediatamente una inchiesta. Dopo l'allarme sul posto erano accorsi decine di agenti e la stazione era stata parzialmente chiusa ma poco dopo gli inquirenti hanno accertato che non vi erano altri pericoli imminenti e man mano la situazione è tornata alla normalità. Nell’attacco nessun agente è rimasto ferito, mentre sono state poche le ripercussioni sul traffico ferroviario anche se i viaggiatori per lungo tempo non hanno potuto accedere all'area.

La stessa Procura locale ha parlato di un "grave incidente" ma non ha fornito altri dettagli sull'accaduto, mentre la procura federale ha spiegato che il caso al momento non è suo ma potrebbe diventarlo in seguito. In tutto il Paese l'allerta resta ancora alta dopo i sanguinai attentati terroristici che l'hanno colpito. Proprio lunedì scorso, dopo 3 anni, le autorità avevano deciso di abbassato di un livello lo stato di allerta terrorismo ma i soldati continuano ad affiancare i poliziotti nelle pattuglie davanti ai principali siti di interesse.