Attimi di paura nella mattinata di venerdì lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto tra lo svincolo di Mondello e quello di Capaci. Uno spaventoso incidente stradale ha coinvolto un grosso camion e solo per puro caso non si è trasformato in tragedia. Per motivi ancora in fase di accertamento, il tir ha improvvisamente sbandato, oltrepassando il guard rail che fa spartitraffico e finendo parzialmente nella carreggiata opposta. Nello schianto sono rimate coinvolte anche quattro vetture ma ad avere la peggio è stato un solo automobilista, rimasto ferito seriamente e trasportato d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del 118 giunta sul posto. Si tratta di un 65enne ricoverato con prognosi riservata a Villa Sofia dove gli hanno diagnosticato un trauma toracico.

Ferito e trasportato in ospedale anche il conducente del tir le cui condizioni però non sarebbero gravi. Solo danni alle vetture per gli altri automobilisti coinvolti. L'episodio è avvenuto all'altezza della galleria Sferracavallo, al chilometro 1,4, nei pressi dello svincolo di Mondello e in direzione del capoluogo siciliano dove il traffico è stato paralizzato. Il mezzo pesante infatti è rimasto in diagonale al centro della carreggiata per alcune ore, di fatto bloccando l’autostrada in direzione di Palermo. dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti, sul posto sono arrivati gli uomini della polizia stradale e della polizia municipale di Palermo che hanno dovuto deviare il traffico. Con il tratto chiuso e la deviazione del traffico su strade alterantive , infatti anche in città si son registrati code e forti rallentamenti.