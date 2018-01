Attimi di panico nella mattinata di venerdì allo zoo di Parigi: un gruppo di una cinquantina di babbuini, per motivi ancora da accertare, è improvvisamente riuscito a scappare dal recinto, girovagando per il giardino zoologico della capitale francese e creando agitazione nello zoo. Per evitare spiacevoli inconvenienti, i responsabili della struttura hanno ordinato l'immediata chiusura e l'evacuazione dei visitatori presenti, scatenando subito dopo una lunga caccia alle scimmie, durata ore. A lanciare l'allarme è stato un addetto agli animali che, passando tra le gabbie, si è accorto che i babbuini erano scappati a decine e si aggiravano per la zona del dietro le quinte del parco, quella riservata al personale.

È subito scattato il piano di emergenza previsto in questi casi: sul posto sono accorsi, veterinari, addestratori e tiratori armati di fucili con proiettili anestetizzanti, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. Il pubblico è stato evacuato e il personale non necessario è stato anche esso confinato in spazi specifici per evitare il contatto con gli animali. La direzione dello zoo parlando coi media locali, ha assicurato che gli animali non sono mai stati in contatto con il pubblico e non hanno mai camminato nei percorsi pubblici del parco ma solo in quelli riservati ai dipendenti.

Le operazioni di recupero dei babbuini è stata comunque molto difficoltosa e impegnativa. Le strade vicine sono state chiuse per precauzione con checkpoint allestiti con le auto della polizia anche se i babbuini non son mai usciti dalla struttura. Ci sono volute ore per recuperare gli animali ma nel tardo pomeriggio ne mancavano all'appello ancora quattro, probabilmente fuggiti nel bosco del parco, ma per gli addetti presto torneranno dopo che i maschi dominanti sono stati catturati