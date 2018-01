Poteva la seconda tragedia nel giro di due giorni (dopo il dramma di Pioltello, 3 morti e oltre 40 feriti), ma per fortuna tutto è tornato alla normalità. Una ‘mono-carrozza' è sviata dai binari durante una manovra di spostamento all'interno del deposito alla stazione ferroviaria di Grosseto. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, a sole ventiquattro ore di distanza dal dramma in Lombardia. Si tratta di un convoglio composto da una sola carrozza alimentata a diesel che stava facendo manovra su un binario morto. A bordo c'erano solo un macchinista e il manovratore che sono rimasti illesi. Non ci sono state ripercussioni sul traffico dei convogli alla stazione, visto che appunto l'incidente è avvenuto in un binario dove non stavano transitando altri treni. Sono in corso le indagini della polfer e delle Ferrovie per accertare le ragioni dell'incidente, il traffico ferroviario è ripreso immediatamente senza problemi.