Tragedia sfiorata in Cina, dove nei giorni scorsi una bambina di due anni che si trovava in una stazione ferroviaria con i suoi genitori si è pericolosamente avvicinata a un treno fermo fino a cadere nel varco che separa la banchina dal mezzo. La piccola, come si vede in un filmato diffuso su una piattaforma di condivisione video cinese, ha approfittato di un momento di distrazione dei suoi familiari che si trovavano a meno di un metro da lei per camminare pericolosamente verso il treno. Fortunatamente per la bimba, subito i presenti si sono accorti di quanto accaduto e un poliziotto di passaggio è riuscita a tirarla su prima della partenza del treno, prevista dopo dieci minuti. Come riportato dal tabloid britannico Daily Mail che cita KanKan News, l’incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi, è avvenuto il 29 aprile scorso alla stazione di Xiamen, nella provincia del Sud-Est della Cina di Fujian. La bambina e i suoi genitori stavano aspettando per prendere un treno per Pechino.

La bimba non ha riportato ferite – Per la piccola e i suoi genitori solo tanto spavento: la bambina apparentemente non ha riportato alcuna ferita cadendo nel vuoto e alla fine del video la si vede che piange in braccio al padre dopo l’incidente. I genitori, dopo aver ringraziato l’agente, sono saliti sul treno e sono andati via. Il nome del poliziotto protagonista del salvataggio non è stato reso noto.