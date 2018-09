Non è iniziata esattamente bene la Ryder Cup 2018 per Brooks Keopka. Nella prima giornata della competizione, il golfista americano ha colpito in testa (in una zona vicino all’occhio) una spettatrice che si trovava nei pressi del green. La fan – non identificata – sarebbe stata portata via sanguinante dal terreno di gioco, in direzione di un ospedale. L’incidente al The Golf National di Guyancourt, vicino a Parigi. Non è stato ancora rivelata la gravità delle ferite, tuttavia, le immagini dal campo mostrano la donna con delle bende sugli occhi. Nelle foto si vede anche lo stesso Koepka precipitarsi a controllare le sue condizioni. Il golfista sembra preoccupato per l’incidente.

Koepka è attualmente classificato al secondo posto nella classifica ufficiale del World Golf. Ha iniziato la sua carriera nell'European Challenge Tour e, infine, nel Tour europeo. Ha anche a tornei collegiali e alla Florida State University. Gli spettatori che partecipavano alla Ryder Cup non hanno risparmiato frecciate al 28enne americano su Twitter: "In nome di quello, cosa sta facendo Brooks Koepka”. Un altro spettatore, Declan Brennan ha criticato la performance di Koepka e ha detto che il giocatore statunitense era "in pericolo di uccidere i suoi stessi fan".