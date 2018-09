Momenti di paura nella mattinata di domenica in un parco pubblico di Lantana, cittadina statunitense situata nello stato della Florida, nella Contea di Palm Beach. Un aereo da turismo ha improvvisamente perso quota, schiantandosi tra i vialetti del giardino, incendiandosi subito dopo. Il drammatico incidente poco dopo le 10.30 ora locale, davanti agli occhi di decine di passanti impauriti . "All'inizio le persone sono scappate poi alcuni si sono avvicinati per cercare di vedere se potevano far uscire qualcuno dal velivolo in fiamme", ha raccontato un testimone ai media locali. Alla fine purtroppo però per i due passeggeri a bordo non c'è stato nulla da fare: sono morti nello schianto.

Sul luogo dell'incidente sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco della contea di Palm Beach che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area prima di tirare fuori i cadaveri delle due vittime. Nessuna persone a terra invece è rimasta coinvolta nel terribile schianto. Sul caso indaga ora la polizia e le autorità dell'aviazione civile. Secondo la Federal Aviation Administration, l'aereo che si è schiantato al John Prince Park era partito da Key West, un'isola della Florida, e doveva arrivare proprio all'aeroporto di Palm Beach County. A circa un miglio a nord-est dell'aeroporto, però, ha perso quota e si è schiantato per cause ancora da accertare. Una donna che era ne parco ha detto di aver visto l'aereo volare basso, poi inclinarsi su un lato e infine schiantarsi.