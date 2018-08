Paura su un volo della Lufthansa partito da Monaco di Baviera con destinazione Parigi. Un uomo ubriaco a bordo a tentato di dirottare l'aereo ma è stato fermato dall'intervento dall'ex campione di boxe Tarik Sahibeddine, 47 anni e di origini maghrebine, che ora è celebrato nel paese d'oltralpe come un eroe. Il fatto è stato anche confermato dal ministro dell'Interno. Tutto è cominciato quando lo sportivo si è accorto dell'aggressività del passeggero in questione che, oltre ad essere affetto da visibili problemi psichici, ha chiesto alle hostess qualche bicchiere di alcol di troppo, che il capo cabina ha deciso di non concedergli.

L’uomo si è così avvicinato alla cabina di pilotaggio minacciando di forzare la porta per dirottare l'aereo. L'ex pugile, due volte campione dei pesi welter, inizialmente ha provato a dissuaderlo con le buone, senza però ottenere risultati, per poi passare alle maniere forti, stendendo a terra l’uomo e immobilizzandolo. All’arrivo nella capitale francese, l'aspirante attentatore è stato consegnato alla polizia. "Senza aspettare l’ok del comandante, gli sono saltato addosso e l’ho immobilizzato", ha raccontato l’ex pugile a Le Parisien. "Non doveva capire che avessi paura", ha aggiunto Sahibeddine.