Una bomba di fabbricazione artigianale è stata fatta esplodere nella notte ad Alghero, in Sardegna, davanti un portone di un palazzo in via Torriccelli, nel quartiere popolare della Pietraia nella città in provincia di Sassari. Nessuno è rimasto ferito, i danni non sono gravi. Intorno alle 23 la quiete notturna è stata spezzata dal forte boato che ha colto di sorpresa i residenti della zona. Sono stati proprio loro, nel panico generale, a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, le cui caserme distano poche centinaia di metri dal luogo dell’esplosione.

Secondo quanto affermano gli inquirenti, si tratterebbe di un ordigno rudimentale, verosimilmente una molotov o una bomba-carta. L’esplosione non ha provocato feriti, e anche i danni sarebbero lievi. Gli investigatori sono all’opera per cercare di individuare i responsabili dell’attentato, ma anche per capire a chi fosse rivolto l’avvertimento e per quali motivi. Non è escluso che possa trattarsi di una semplice bravata di ragazzini. Secondo quanto confermato sinora dai carabinieri, non ci sono feriti e i danni sarebbero lievi