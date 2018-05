Due bimbi di 10 anni sono rimasti feriti in un’incidente stradale, questa mattina a Piossasco, in provincia di Torino. L’incidente, che ha coinvolto uno scuolabus, è avvenuto in regione Milone, in via XXV Aprile: il mezzo, carico di allievi delle scuole elementari e medie, stava svoltando a sinistra quando si è scontrato con una Fiat Punto che, secondo i primi accertamenti e le ricostruzioni dei carabinieri e della polizia locale, aveva cercato di superare una colonna di macchine in coda. Nel momento in cui l’autista del pullmino ha iniziato la manovra, i due veicoli si sono scontrati e il mezzo è andato a sbattere violentemente contro il muro di un agriturismo. I fatti sono avvenuti intorno alle 8.30, proprio mentre i piccoli si stavano recando nei rispettivi istituti scolastici.

Due bambini hanno riportato leggere contusioni e sono stati trasportati dalla Croce rossa di Piossasco all’ospedale di Rivoli, dove è stato ricoverato anche il conducente del bus, ma nessuno è in gravi condizioni. Per il conducente della Punto, rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle autorità.