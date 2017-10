La scorsa settimana cinque persone sono rimaste ferite a Torino a causa di alcuni “aghi-proiettili” sparati da un'auto di passaggio. La strana aggressione si è consumata nella zona San Paolo, un'area semicentrale del capoluogo piemontese. Da quanto ricostruito, i passanti sono stati colpiti da aghi lunghi circa dieci centimetri che di fatto sono stati “sparati” come dei proiettili da un'auto in corsa. Un veicolo che, stando alle testimonianze raccolte, si sarebbe avvicinato molto alle persone, evidentemente proprio perché l’obiettivo era prendere bene la mira e colpire. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, nessuno dei testimoni sarebbe stato in grado di dire con certezza quante persone si trovassero a bordo di questa auto, ma sicuramente più di una.

L'assalto a Torino e la paura del contagio con aghi infetti.

Dopo l’episodio, il centralino del 112 è stato preso d’assalto e lo stesso è accaduto per il pronto soccorso. Le persone rimaste ferite sono infatti andate in ospedale dove sono state curate ma fortunatamente nessuno dei feriti ha riportato lesioni preoccupanti anche se, hanno spiegato i medici dell’ospedale Martini, con un simile sistema gli aggressori avrebbero potuto provocare danni molto seri. La preoccupazione maggiore di medici e anche dei feriti è però che si trattasse di aghi infetti, magari utilizzati da tossici e poi riciclati in un gioco folle. Al momento, comunque, le prime analisi di laboratorio hanno escluso un pericolo simile.

Gli aghi forse lanciati con una pistola ad aria compressa.

Ci si interroga anche sulle modalità della strana aggressione con gli aghi. Aghi che, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere stati sparati con una pistola ad aria compressa o forse con una pistola sparachiodi a gas, modificata per lo scopo in modo da imprimere più forza e una direzione più precisa agli aghi. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, anche se almeno per il momento l’auto non è più ricomparsa.