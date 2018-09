Momenti di panico questa mattina a Roccaraso, in provincia de L'Aquila, dove un'auto fuori controllo è finita sulla folla che stava partecipando a una cerimonia religiosa per la festa di San Rocco. E' accaduto nella centralissima piazza Giovanni Leone intorno alle 10: un anziano del posto alla guida di un fuoristrada ha perso il controllo del veicolo alla fine di una discesa piombando in piazza. L'uomo è andato a urtare prima contro il segnale direzionale e di divieto di accesso a sinistra, posizionato al centro della carreggiata, poi contro le barriere in cemento spartitraffico, che delimitano le due corsie e contro le fioriere.

Pezzi di cemento delle barriere hanno raggiunto come schegge alcune delle persone che si trovavano nelle vicinanze. Un uomo di Roccaraso, ex vigile urbano ha riportato ferite agli arti inferiori e un lieve trauma cranico. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Castel di Sangro che ha prestato le prime cure necessarie. Per l'uomo si è reso necessario il trasferimento in un ospedale più attrezzato, in quanto potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. Anche l’investitore è stato condotto nel presidio sangrino per accertamenti. Alcuni strumenti del Complesso bandistico di Introdacqua, che in quel momento era in pausa, in attesa dell’uscita della statua del Santo dalla Chiesa, sono stati danneggiati.

Restano ora da appurare le cause di un incidente che avrebbe potuto avere risvolti drammatici, come detto anche dal sindaco, Francesco Di Donato. "Senza le fioriere spartitraffico, le conseguenze sarebbero state sicuramente più tragiche". Sarebbero infatti state proprio le fioriere l'unico ostacolo che ha impedito al conducente del fuoristrada di investire direttamente i molti pedoni che si trovavano in piazza questa mattina.