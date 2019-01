Paura e sangue durante la notte di Capodanno a Manchester, in Inghilterra, dove un uomo si è improvvisamente scagliato contro alcuni passanti, colpendoli con un grosso coltello e ferendoli gravemente. L'aggressione intorno alle 21 presso una fermata del tram della centralissima stazione Victoria, in quel momento molto affollata. Ad essere colpiti un uomo e una donna che per caso stavano passando in zona e successivamente un poliziotto che era intervenuto per bloccare l'aggressore. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. L'agente, colpito alla spalla, sarebbe quello meno grave, più serie le condizioni degli altri due. La donna ha riportato ferite al viso e all'addome, l'uomo all'addome, entrambi però fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Al momento non è chiaro quale sia la matrice dell'attacco ma ad indagare sul caso è la polizia anti-terrorismo britannica dopo che diversi testimoni hanno dichiarato di aver sentito l'aggressore invocare più volte “Allah" prima di colpire i passanti e gli agenti. L'uomo impugnava una lama da cucina di circa 25 centimetri con la quale ha colpito un uomo e una donna sui 50 anni e infine anche il poliziotto. Il produttore della Bbc Sam Clack, che ha assistito alla scene, ha raccontato su Twitter che "l'aggressore aveva un lungo coltello da cucina e ha colpito le persone sulla piattaforma della fermata del tram". Clack ha confermato di aver sentito l'uomo urlare "Allah" ma ha anche riportato che "dopo l'attacco, l'uomo ha detto: ‘Finché continuerete a bombardare altri Paesi, cose come queste continueranno a succedere'". L'aggressore infine sarebbe stato fermato con spray urticante e pistola taser ma non senza difficoltà come dimostra il ferimento dell'agente.

La polizia inglese al momento sta indagando sia su possibili legami terroristici dell’aggressore sia su suoi eventuali problemi psichici. La cosa certa è che si tratta di un incidente isolato, visto che, dopo l'allerta in zona e la cattura dell'uomo, i festeggiamenti per il nuovo anno nella città britannica si sono tenuti regolarmente. Soltanto la stazione di Victoria è stata chiusa per precauzione ed è rimasta presidiata dalle forze dell'ordine per alcune ore.